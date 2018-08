E lagni vazhdimisht me pështymë jastëkun gjatë natës? Ja çfarë problemi keni

Ky është një proces që ndodh në çdo moshë dhe shpesh mund të jetë i turpshëm dhe i bezdisshëm. Një gjest tërësisht i pandërgjegjshëm por ajo që duhet të dimë është se kjo është një shenjë pozitive e trupit, pasi tregon se pushojmë mirë.

Një person i cili ka pështymë gjatë gjumit është një person që ka një fazë të ndërprerë të REM dhe për rrjedhojë nuk ka probleme me gjumin. Por e kundërta ndodh me ata që kanë një gjumë të lehtë dhe të shqetësuar, nuk do e kalojnë kurrë këtë fenomen, transmeton Shendeti

Ky fenomen konsiston në një mosfunksionim të koordinimit të mekanizmit të gëlltitjes, që shkakton akumulimin e pështymës së tepruar në gojë. Gjithsesi, duhet të përmendim se ky gjest tërësisht normal mund të ndodhë edhe kur ka probleme shëndetësore siç janë:

– Kariesi dentar

-Kontroll i dobët i muskujve të fytyrës

-Problemet neurologjike

Është gjithmonë një ide e mirë për ta paraqitur këtë çrregullim tek mjeku juaj, i cili do t’ju tregojë nëse është faktor krejtësisht i padëmshëm, siç u përmend më sipër, apo fsheh një problem shëndetësor.