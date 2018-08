E kritikuan për peshën, Eni Çobani ja mbyll gojën të gjithëve me këto fjalë

Si rrallëherë juristja e njohur, Eni Çobani këtë verë ka postuar edhe foto me bikini nga pushimet që po kalon me familjen. Mirëpo këto foto nuk janë pritur mirë nga të gjithë dhe komentuesit kanë nisur t’i vënë në dukje peshën juristes.

Kjo ka bërë që Çobani me anë të një postimi në Instagram ku shfaqet në plazh, me bikini dhe e mbështjellur me një shall, shkruan se ndihet rehat me trupin e saj dhe i këshillon kritikuesit të merren me veten para se të komentojnë për të.

“Sa me vjen per te qeshur me ca qe merren akoma sesa peshojne.Une dua tju bej nje pyetje mendjen e keni peshuar ndonjehere sa ju rendon.

Ate shendosheni sa me shume se duke thare trupin po i thani te gjitha.Merruni me veten para se te merreni me te tjeret.

Ps.Per te gjithe te interesuarit ndjehem shume mire me kete qe Zoti me ka falur,shendetin”, shkruan juristja.