Një sherr mes dy grave në Tiranë duket se nuk ka përfunduar me aq.

Një 55 vjeçare, me inicialet L.M., ka denoncuar shtetasen S.O., pasi kjo e fundit e ka goditur me grusht një ditë më parë.

Incidenti ka ndodhur në zonën e “Pazarit të Ri”, ndërsa nuk janë bërë të dituar rrethanat e sherrit.

Materialet u referuan në Prokurorinë pranë Gjykatës Shkallës së Parë Tiranë.