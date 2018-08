E diel me vranësira, pasditen pritet shira

Ditën e diel, 19 gusht, moti do të mbetet i paqëndrueshëm; pjesa e parë e ditës do të jetë me diell ndërsa gjatë pjesës se dytë të ditës vranësirat do të marrin zhvillim duke u pasuar nga rrebeshe shiu dhe stuhi në zonën e Ultësirës perëndimore dhe zonën qëndore.

Era do të jetë e lehtë me drejtim Veriperëndim (NW) me shpejtësi 8-10m/sek në bregdet. Valëzimi do të jetë i forcës 3 lartësi vale 0,5 deri në 1,0 metër në det të hapur. Temperaturat do të jenë të larta.

Temperaturat min dhe max

Zonat malore 16/33°C

Zonat e ulëta 19/36°C

Zonat bregdetare 21/35°C