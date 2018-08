“U tërhoq, ja mblodhët tek pika e tij e dobët”. E dashura e Izet Haxhisë sfidon: Jeta ime mund të iki, por…

Partnerja e Izet Haxhisë e cila menaxhon dhe faqen e tij ne Facebook pasi ai ka hyre në burg, ka shperndarë me ndjekësit një mesazh, për të cilin thotë se e ka bërë pa lejen e Izetit.

Erjona Parruca shkruan se është stërmbesa e At Stath Melanit dhe nuk trembet fare nga kercenimet qe i jane bere kohet e fundit.

“Izetit ja mblodhet tek pika e dobet, tek une! Por s do t a le une ate te negocioje me ju! As me kerrkend ne bote! Vetem me te verteten! Te verteten per vrasjet politike, te vertetat per vrasje qe ju i dini mire…J Jeta ime mund te iki, por ju e dini qe jane disa jete ne loje , nese vazhdoni…”, shkruan Erjona ndër të tjera.

Postimi i plotë:

Jam Erjona dhe po ju shkruaj nga koka ime, pa lejen e Izetit! Nuk kam per te lejuar qe Izeti te beje kompromisa me jashteqitje te djallit, per hirin tim,sepse ti mik dhe ti vlla,me kercenuat mua!!

Sepse une nuk jam vetem dashuria e tij, jam edhe stermbesa e At Stath Melanit… e s me ka perkulur kush deri me sot, e s ka ushtri e djall te me perkule!

Me sulmoni mua akoma,e akoma..

Ti, e ashtuquajtur moter qe me shave prostitute, ti qe me the jam e lidhur me Argitén, ti qe me kercenove femijet e mi foshnja,

ti qe me akuzon hipokrite, ti qe me tradhetove ndersa te hapja zemren si moter.. ti qe me kercenove se do besh denoncim ne France… dhe dje na quajte kurve mua e kurv Izetin!!! Edhe ju qe thoni, po demtoni procesîn e blablablaa… Ti qe me thua je e futur e Berishes per te helmuar

Izetin. Ti qe me thua prishe nje martese 20 vjecare, nderkohe qe plot te tjera kishin kaluar para meje ne jeten e Izetit, sepse s kishte me martese… Une nuk i mora burrin askujt, une njoha nje Izet vetem, vetem, vetem! Ti gazetar qe me keshillon te mbaj profil te ulur!

Nuk do t a lejoj une Izetin te kerkoje paqe me dike qe e quan kurve burre, me nje vlla qe i thote qe jam nje pianiste kabareje neper Paris dhe permend qe jeton vetem me nje pension e s ka mundesi t i bleje te vellait ne burg 1 kg limona a domate..dhe qe me thote me ndot fb, kur i zgjata doren e pajtimit, jo

me mua, por per gjakun, vellain e tij! Qe me akuzon mua qe i poshterova familjen, dhe ngre ne qiell ata qe i shane nenen dhe baben e vdekur! Pisa burra!

O fare e ndyre e djallit! Qe nuk dini as dashuri, as trimeri, as vetflijim!

Do t jua tregoj une: degjon ti nga Tropoja qe me the: po, po trimereshe e madhe ti..?

Per fatin tuaj te zi, jam! Dhe Berishen e urrej shume me teper sec mendoni ju, o monstra, sepse me la nje nene ne

mes te rruges, sepse na tradhetoi deri ne palce e sepse gjyshja ime e mencur e. e bute, vdiq ne mes te 4 rrugeve, mbas nje jete internimi, fale Sales qe na vrau cdo enderr e shprese!

Kurre s kam bere pakte per asgje ne jete!

Bujrum, hajdeni, shpifni, kercenoni, me vritni.. Sepse vetem po me vrate fizikisht, do ju le te qete me keto tmerre qe i shkaktuat Izetit, nje njeriu te burgosur, qe eshte ne izolim total, dhe ju, o Jago te peshtire, perfituat t a sulmoni , pikerisht tani… Sikur nuk mjaftonin rreziqet dhe luftrat qe kishte me Berishe-kasapin dhe bese-prerin! l cili po ferkon duart tani,duke pare se si Izeti u tradhetua nga miku i ngushte dhe nga gjaku i tij… Duke shpifur mbi mua!!!’

E perse m u sulet mua??? Vetem se transmetova fjale per fjale ato qe tha Izeti! Kaq! Por meqe shkruaja qarte dhe bindshem, meqe nuk jam analfabete, me siguri duhej te isha spiune a prostitute e rregjur.. Oo mjere nena per ju!!!

O burraaaa, vazhdoni kunder nje femre te vetme! Por, ju o te mjere, nuk e dini qe artistet jane pak te krisur…

Izetit ja mblodhet tek pika e dobet, tek une! Por s do t a le une ate te negocioje me ju! As me kerrkend ne bote! Vetem me te verteten! Te verteten per vrasjet politike, te vertetat per vrasje qe ju i dini mire…J Jeta ime mund te iki, por ju e dini qe jane disa jete ne loje , nese vazhdoni…

Une jam mesuar me tradhetite , qe kur kam lindur , jam rrritur me to! Qe nga Enveri, qe nga Sal krimineli me gjithe faren e tij prej serbi,qe nga familjare, sidomos te Izetit, etj…shume..dyer te perplasura para meje!

U mendova gjate, sepse kam femijet.. Por do ju pershendes me historine e Argjiros…S ka paqe me djallin Berisha, s ka paqe me tradhetare si ju, s ka paqe me burra qe kercenuan nje femer. Kjo femer po ju sfidon! Te gjitheve, pa perjashtim!!!Me shume se Izeti qe ju zgjati doren per te me lene mua te qete… Jo, jo dhe 10000 here jo!!!Hajdeni, urdheroni, me gjeni, me denonconi, jam pa arme, e semure me tumor,dhe pa asgje me per te humbur!

Nuk pranoj une negociata me ju!

Kete po e shkruaj une, Erjona! Sepse Izeti u terhoq per te me mbrojtur mua! Por une s do terhiqem , pikerisht per te mbrojtur Izetin! Sepse s ka bere kurre pakte me djallin! Dhe me jeten time do t a ndaloj te beje pakte me ju, per te me shpetuar mua! Do kaloni mbi trupin tim, para se te cenoni dinjitetin e nje heroi si Izeti!

Izeti eshte trim i trimave, eshte shpresa e nje populli te tere per te demaskuar krimet dhe lidhjet e politikes me te! Ai eshte simboli i njeriut qe jeton per nje nder deri ne fund!!Ai eshte shume lart jush! Por, per here te pare, nuk do t a pyes fare me! Sepse me keshilloi te mos flasim ,te mos ju demskojme ju qe me kercenuat mua,per hir te femijeve te mi, te jetes time dhe tyren..

Argjiro, moter! Askush s te mbaka mend! Por une, po…!!!!

Te dua shpirti im, te dua aq shume, sa do sakrifikohem une, qe ti te mos kesh me pike te dobet e te mos kene ku te te sulmojne me!!!

Ju mirekuptoj , miq te shtrenjte, qe per ceshtje frike, asnjanesie, paqartesie, nuk do nderhyni..

Sepse me guximin, lind ose s lind! Nuk fitohet rruges.

E dua vendin tim, me teper se ju o pleshta hipokrite!!! Izeti i duhet vendit tim/ tonit per te vertetat e ndyra ne te cilat notojme

prej vitesh! Izeti do fitoje, me apo pa ju! Sepse Zoti eshte me i Madh e me i forte se ju juristuca e struca e vemje te ndyra!

Hajdeni, po ju pres.. ne kembe!

Deri ne dt 11 shtator,se pastaj jam ne spital, por edhe atje mund te vini …Ne Bordeaux do operohem! Nuk me tremb as vete Djalli te vije para meje!

Kaq kisha.. per momentin!

Erjona Parruca