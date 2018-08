Dy teknika joshjeje në takimin e parë, që të sigurojnë një të dytë

Takimet e para mund të jenë të mbushura me nervozë, dyshime për vetveten dhe momente të çuditshme.

Dalja në takim me shpirtin potencial binjak mund t’ju shtojë presion për të lënë përshtypje të mirë te ta, por jo gjithsesi duhet të ndodh kjo.

Adrenalina e takimit të parë ju mundëson ta takoni një person të ri dhe ta joshni me qëllim që t’i pëlqeni po aq shumë sa ju pëlqen ajo juve.

Por si ta arrini këtë? Si mund ta fitoni një takim të dytë?

Në videon e mëposhtme, të titulluar “How to Seduce Someone on a Date”, kanali i platformës YouTube “The School of Life” shpjegon se joshja e një personi është paksa e çuditshme dhe i ka truqet e veta.

Në këtë kontekst, joshja ka kuptimin ta bëni dikë t’i pëlqeni aq shumë sa të futeni në një lidhje.

Me qëllim që ta mjeshtëroni artin e joshjes në mënyrë sa më efektive, ju duhet t’i bëni këto dy gjëra: të tregoni se keni lidhje të mirë me vetveten dhe t’ia përçoni partneres faktin se ju e shihni atë me butësi dhe realizëm.

Dikush që ka lidhje të mirë me vetveten i njeh dështimet e tyre dhe tregon se dobësia e tyre menaxhohet në mënyrë të fuqishme. Ndërsa, këshilla e dytë është t’ia shfaqni partneres përmes gjesteve se ju pëlqen mjaft shumë, por duhet t’i bëni hapat ngadalë.

Keni parasysh se këto dy teknika ju bëjnë tejet joshës dhe me siguri se do t’ju ndihmojnë në takimin e radhës.

Mbani mend, duhet vetëm e dhjeta e një sekonde për ta formuar një përshtypje të parë.