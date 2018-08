“Duhet të martohesh!” Eleni i përgjigjet publikisht gjyshes nga Vlora

Pasi doli e dyta në Eurovision, Eleni Foureira po korr sukses të jashtëzakonshëm në Europë me projektin e saj “Fuego”.

Para pak ditësh, ajo performoi dhe në sheshin Skënderbej ku ndezi të gjithë publikun shqiptar.

Gjatë intervistës së saj për “Jonida Podcast”, Eleni zbuloi një prej bisedave me gjyshen e saj shqiptare duke i dhënë një përgjigje publike për kërkesën e saj që të ketë një burrë të mirë.

Por Eleni i ishte përgjijgjur se:

Unë do them tani në kamera: Nëna dhe gjyshi të puth shumë tek Vlora. Nëna më merr në telefon dhe më thotë: Çupë si je? Duhet të martohesh. Të gjesh një burrë të mirë. Por kur flas me të në shqip, nuk e kuptoj, prandaj i them mamit. Nënë, karrierë tani. Jam fokusuar në atë që po ndodh tani me mua, por nëse do mund të gjesh kohë për të gjitha”.