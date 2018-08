Droni zbulon fisin e humbur në Brazil

Imazhet e reja ajrore japin një paraqitje të rrallë të një fisi të izoluar në Amazonen e Brazilit, duke treguar 16 njerëz që ecin nëpër xhungël.

Në një klip të lëshuar të martën në mbrëmje, një nga banorët e fiseve duket të ketë një hark dhe shigjetë.

Agjensia e Brazilit për punët indigjene, Funai, tha se kapi të shtënat e droni gjatë një ekspedite vitin e kaluar për të vëzhguar komunitetet e izoluara por vetëm i liroi tani për të mbrojtur studimin e tyre.

Hulumtuesit kanë monitoruar fisin në Vale do Javari, një territor indigjen në pjesën jugperëndimore të shtetit të Amazonas. Ekzistojnë 11 grupe të izoluara të konfirmuara në zonë – më shumë se kudo tjetër në Brazil.

Agjensia ka studiuar bashkësinë në imazhe për vite me radhë, por kjo ishte hera e parë që ishte në gjendje ta kapë atë në kamera.

“Këto imazhe kanë fuqinë për ta bërë shoqërinë dhe qeverinë të reflektojnë mbi rëndësinë e mbrojtjes së këtyre grupeve”, tha Wallace Bastos, president i Funai.

Bruno Pereira, i cili koordinon studimin e Funai për grupe të izoluara në rajon, tha se këto dokumente gjithashtu ndihmojnë studiuesit të studiojnë kulturën e tyre. Agjencia ende nuk ka qenë në gjendje të identifikojë emrin e fisit, megjithëse ka supozime rreth përkatësisë etnike dhe çfarë gjuhe flet.

“Sa më shumë që dimë për mënyrën e jetesës së komuniteteve të izoluara, aq më i pajisur jemi për t’i mbrojtur ata,” tha ai.

Në përgjithësi, agjencia ka regjistruar 107 fiseve të izoluara në kombin e madh të Amerikës Latine. Ndërsa Funai merr fotografi dhe video nganjëherë, ajo nuk ka bërë kontakt me ta për më shumë se 30 vjet.

Pereira i tha Associated Press se këto komunitete janë të vetëdijshëm për qytetet dhe fermat në rrethinat e tyre, por shpesh zgjedhin të izolojnë veten për shkak të përvojave traumatike me botën e jashtme.

Kontakti i jashtëm shpesh mund të jetë vdekjeprurës, duke i dhënë fund masakrave ose epidemive që fshijnë fiset. Vitin e kaluar, një grup minatorësh të paligjshëm të artë dyshohet se vranë 10 vetë në një komunitet të izoluar.

“Nëse ata donin të kishin kontakt me botën e jashtme, do të kërkonin mënyra për të komunikuar me ne,” tha Pereira.