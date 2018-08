Drogë me avionë nga Shqipëria në Itali, arrestohet trafikanti i shumëkërkuar shqiptar

Policia italiane ka prangosur një 34 vjeçar shqiptar nën akuzën e trafikut ndërkombëtar të drogës. I arrestuari është Feim Lamaj, banues në krahinën e Forlì-Cesena. Karabinierët vunë re një shtëpi ku qarkullonin njerëz të shumtë, çka bëri që të zhvillohen kontrolle të mëtejshme.

Autoritetet identifikuan 34 vjeçarin Lamaj si dhe një 23 vjeçar shqiptar. Të dy u dërguan në stacionin e policisë dhe, pas formaliteteve të zakonshme, 34 vjeçari u arrestua duke u dërguar në burg.

Policia gjeti dhe sekuestroi dy detektorë GPS, dy telefona celularë, shumën prej 1,660.00 euro, një pasaportë dhe një dokument autentik të identitetit që mban të njëjtin emër dhe një emër të ndryshëm, që është përdorur nga Lamaj për të shmangur kontrollet e forcave të policisë.

Më 4 maj 2018, u zbulua se Lamaj bashkë me disa shqiptarë të tjerë kishin kryer trafikun e drogës nga Shqipëria drejt Italisë. Gjatë një operacioni të zhvilluar në gusht 2015, u sekuestruan 228 kg drogë e llojit marijuanë. Lamaj së bashku me disa shqiptarë të tjerë si dhe me familjen Ahmetaj kishin zhvilluar biznesin e drogës nga Shqipëria drejt Italisë.