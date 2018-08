Deputeti i PS i tregon Ramës, Ruçit e Xhafës se çfarë duhet bërë pas masakrës së Selenicës

Deputeti socialist Namik Dokle ka reaguar lidhur me ngjarjen e rëndë që ndodhi një ditë më parë në Vlorë.

Duke marrë shkas nga ngjarja që tronditi të gjithë vendin, Dokle propozon mbledhje të jashtëzakonshme të Kuvendit, rritjen e dënimit për armët pa leje si dhe një fushatë të gjerë nga Ministria e Brendshme e drejtuar nga Fatmir Xhafaj për mbledhjen e armëve.



Ja statusi i plotë i Dokles

CFARE DUHET BERE PAS MASAKRES TRAGJIKE???

Lajm trondites! Masaker me tete te vrare. Tragjedi e madhe ne familjet e tyre. Dhimbje e pakufi per viktimat.

Cfare duhet bere pas kesaj?

Mbledhje e jashtezakonshme e Kuvendit.

2.Ligj i vecante kunder armembajtjes pa leje, me denim fiks, qe te mos mundet asnje gjyqtar ( i “vetinguar” apo i “pavetinguar”) te beje “politike gjyqsore” korruptive.

Shperblim per cdo qytetar denoncues te krimit te armembajtjes pa leje.

4.Aksion policor dhe qytetar per dorezimin e armeve pa leje dhe kufizim i atyre me leje.

TE GJITHE BASHKE TE SHPETOJME JETE!

