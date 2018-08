Detaje nga vrasja/ “Molla e sherrit”, vajza ishte ndarë me italianin dhe ishte lidhur me shqiptarin?

Një zenke per nje vajzë, e ndare nga njeri dhe e lidhur me tjetrin. Nje krim per motive pasioni mund te quhet ai i vrasjes se Viktorjan Picakut, shqiptarit 24-vjeçar mbrëmjen e 1 gusht në sheshin Abbey në Corato.

Kjo piste nuk kundërshtohet nga hetuesit sipas të cileve, nuk mundet që, megjithatë, të mos kete te tjera arsye për krimin. Dy autorët e dyshuar të vrasjes u vetedorezuan 24 orë pas krimit, nën presion pasi policia kishte kryer kërkime në shtëpitë e tyre menjëherë pas vrasjes. Ata janë Domenico Manzi, 21 vjeç, dhe kushëriri i tij Domenico Patruno, 26 vjeç, me precedentë penale.

Sipas mediave italiane, shqiptari ishte i njohur per policine lokale per shkak te disa precedenteve qe ka pasur ne lidhje me shperndarjen e droges.

Ai u qellua me dy plumba e sipas hetuesve, te rinjte nuk kishin qellim per ta vrare, por vetem per ta frikesuar dhe paralajmeruar shqiptarin.

Njeri nga djemte e arrestuar kishte me vete edhe nje shkop bejsbolli.

Hetimet per ngjarjen po vazhdojnë me koordinimin e autoritetit gjyqësor të Trani.