Deputetja: Tërmeti ka dëmtuar me dhjetëra shtëpi. Banorët në qiell të hapur

Deputetja demokrate në qarkun e Dibrës, Dhurata Çupi, thotë se tërmeti 5.1 ballësh i së shtunës ka dëmtuar shumë banesa në Burrel, Bulqizë dhe Klos.

Çupi shkruan në rrjetet sociale se banorët janë trembur dhe disa kanë mbetur në qiell të hapur. Deputetja e PD-së kërkon angazhim urgjent të autoriteteve për tu ardhur në ndihmë banorëve.

“Në Qarkun e Dibrës paraqitet shqetësuese dhe me pasoja, situata pas tërmetit, epiqendra e të cilit ishte në Mat. Nga komunikimet e mia te vazhdueshme banorët të shqetësuar tregojnë se nga tërmeti kanë mbetur shume banesa të dëmtuara ndërsa vetë janë të trembur e disa edhe në qiell të hapur. Ka dëme në dhjetëra banesa në bashkitë Klos, Mat e Bulqizë. Kjo situatë kërkon angazhimin URGJENT të autoriteteve ligjzbatuese për tu ardhur në ndihmë banorëve. Nga komunikimin me institucionin e Prefektit dhe me Organet e Njësive Vendore përgjegjëse, kërkova që strukturat e këtyre institucioneve duhet të angazhohen në këtë situatë që të evidentohet çdo banesë apo familje që ka nevojë për strehim apo mbështetje”, shprehet Çupi.

Lëkundjet e tërmetit u ndjenë në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni dhe Mal të Zi.