Denoncimi! Kryeinspektor i mjedisit në Durrës një militant partie, ja çfarë i bën biznesit

Që të marrësh poste të rëndësishme në administratën shtetërore në vendin tonë, pak rëndësi ka nëse ke kualifikimin e duhur apo jo, mjafton që të jesh militant i partisë.

Një tjetër skandal për emërimet e militantëve në poste kyçe ëhstë denoncuar edhe sot nga ana e qytetarëve.

Dkreu i departamentit të Mjedisit në PD-, Jamarbër Malltezi, ka bërë publik mesazhin e një qytetetari nga Durrësi, i cili denoncon rastin se në krye të Inspektoriatit të Mjedisit në këtë qytet ëhstë emëruar një person i pakualifikuar.

Sipas qytetarit për emërimit e Edlir Çerrit në krye të Inspektoriatit të Mjedisit nuk ëhstë zhvilluar asnjë konkurs. Ndërsa shton se personi në fjalë u merr 3-4 mijë euro të gjithë bizneseve, duke i marrë ata në mbrojtje.

Ja postimi i Malltezit:

1 denoncim qe shfaq 3 arsye pse eshte degjeneruar ky vend

Ky denoncimi i rende me erdhi sot. Nuk ve doren dot ne zjarr qe te jete plotesisht i vertete pasi mund te kete vend edhe per dyshim apo sqarime. Ama jane te qarta 3 probleme te renda qe tregojne pse ky vend po shkon ne drejtim te taulantizimit.

1. Z. Klosi ka shkelur ligjin duke emeruar nje militant politik ne nje pozicion kyc te nepunesit civil. As nuk ka shpallur vendin vakant dhe as nuk ka marre njeri me konkurs nga DAP.

2. Z. Klosi ka punesuar nje militant partiak dhe jo nje specialist mjedisi. Kjo per arsye se ky person nuk figuron te kete mbaruar per inxhinieri mjedisi qysh prej te pakten 2010 kur une ofroj dy kurse per studentet. Nese z. Klosi ka ndonje fakt per te kunderten le ta prezantoje. Ky ne fakt eshte ne vijim te emerimit te ish kreut te PS Durres dhe ish kreut te doganes se portit si Kryeinspëktor Shteteror te Mjedisit ndonese buk ka asnje lidhje me mjedisin. Nese z. Klosi nuk ia ka haberin fare ceshtjeve te mjedisit dhe as nuk njeh specialiste te fushes me shume kenaqesi mund ti jap nje liste studentesh te shkelqyer, masterash apo edhe doktoranteah qe jane diplomuar pergjate ketij 10-vjecarit te fundit.

3. Ky person hap nje profil te institucioni shteteror dhe del ne foto me kryebetonaxhiun e Durresit a thua se kjo eshte pamja me e mrekullueshme qe punonjesit e institucionit shteteror duhet te ruajne!!! Ky nuk kupton qe pozicioni i tij duhet te jete per te ruajtur mjedisin dhe jo gjushet e pushtetit, nuk kupton qe betonaxhonjte duhet ti kontrolloje dhe coje ne ndjekje penale kur demtojne mjedisin sic ka bere me bollek gjushi. Ky inspektoriat shteteror do duhej te behej zeri i atyre qe nuk flasin dot qofshin njerez hallexhinj qe percmohen nga betonaxhiu dhe qofshin habitate, bime, pyje, shpende apo kafshe qe gezojne status mbrojtje.

E megjithate ne malin e paligjshmerive te kesaj qeverie dhe lidhjeve me trafikantet e droges dhe qenieve njerezore keto shkelje ligjore duken te paperfillshme dhe kjo eshte edhe nje tregues tjeter i degjenerimit qe ka pllakosur ne vend.