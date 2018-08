Deklarata e Thaçit/ Flet Sali Berisha: Nuk merrem me …

Në një intervistë për RTV Dukagjini, ish-kryeministri Sali Berisha, ka komentuar për herë të parë deklarata e bëra nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në drejtim të tij.

Ish-kreu i qeverisë i ka cilësuar lojëra fjalësh deklarata e Thaçit, ndërsa ka theksuar se si korrigjimi i kufijve po ashtu dhe ndryshimi i tyre do të sjellë destabilitet.

Pjesë nga intervista:

Ermal Panduri: Jo presidneti Thaqi thotë që nuk do të ketë vetëm shkëmbim të territoreve por vetëm korrigjime?

Sali Berisha: Jo, nuk merrem me lojëra fjalësh, ajo është më e keqe do dalë unë edhe aty. Ajo është akoma më keq, ajo është tregti e pastër. Shiko, Beogradi ka një gjë. Do të lexosh Beogradin, duhet të lexosh edhe Prishtinën. Mediat në Prishtinë, Beogradi Ii nxjerr tezat në Prishtinë nuk i nxerr në Beograd. Cfarë thonë tezat që dalin në Prishtinë? Thonë më mirë të marrin Preshevën se sa t’i humbasim edhe Preshevën, edhe Mitrovicën. Ka gjë më anti shqiptare se kjo?

Ermal Panduri: dhe kjo nga frika për krijimin e një asociacioni që do ta shëndrrojnë nënjë pushtet të tretë?

Z. Sali Berisha: Do të dal unë aty… Të marrim pak një herë realitietin, se dalim pak te kjo qepja- shqepja e kufinjve, se kjo është pak si rrobaqepëset …po e korrigjoj pak jakën e xhaketës, se kjo është ajo që do bëj…

Ermal Panduri: Po thoni që Thaqi po e luan rolin e rrobaqepësit?

Z. Sali Berisha: Jo më fal një minutë.

Këto vijnë të gjitha të gatshme, këto janë të para-fabrikate që vijnë nga ata të cilët, atyre bravo ju qoftë, hoqën akuzën e komunitetit ndërkombëtar për Serbinë e madhe dhe thanë që sjemi ne por duan këta shqiptarët ata të cilët duan tani…., dhe madje duam edhe Preshevën, Bujanovcin por edhe Medvegjën, e cila është dy herë Presheva, është baraz Preshevë- Bujanovc të marrë se bashku, por ka 400 shqiptarë, e kupton vet ti se e varin nja 400 herë në kalinekdan Sandrin e Edi Ramës, se kështu i thotë ky Vuqiqit, po të guxojë të japi Medvegjën. Dhe dalim tani me teorinë që cfarë do marrin, cfarë pazari? Pazari është një ose dy fshatra në Medvegjë, që as nuk kemi punë janë serbë, do marrin disa fshatra në Bujanovc që as nuk kemi punë janë serbë.. Do marrim Preshevën, Presheva është një territor 261 km, një pjesë jashtëzakonisht e dhimbshme dhe e dashur shqiptare, me një rol shumë të madh në historinë tonë kombëtare por fatmirësisht e ruajtur si trevë shqiptare, dhe Presheva mund të mbetet, në qoftë se shqipëtarët ndjekin një politikë si duhet, mund të mbetet në shekuj shqiptare. Pra hajde tani te vemë Urën në Ibër dhe të thëmi që nuk po bëjmë ndarje e nuk po bëjmë as shkëmbim por po bëjë korrigjim, po marrim dhe në një fshat këtu.. e ke ndëgju apo jo, se njëherë thonë Preshevë- Bujanoc dhe Medvegjë….