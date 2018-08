Dalja e Britanisë nga BE-ja sjell pasoja

Qeveria britanike ka publikuar 70 dokumentet e para që parashtrojnë plane për një “no-deal” Brexit në rast se MB dhe Bashkimi Europian nuk mund të arrijnë një marrëveshje para afatit të marsit 2019, legjislacioni evropian i gjakut, indeve dhe qelizave njerëzore nuk do të aplikohet në Britani.

Qeveria kërkoi të risigurojë qytetarët dhe bizneset britanike që të përgatiteshin për më të keqen, ndërsa tha se kishte bërë gjithçka të mundur për të arritur një marrëveshje. Në një skenar jo-marrëveshje ekziston frika se ushqimi, karburantet dhe furnizimet mjekësore mund të ndërpriten dhe paundi britanik të bjerë.

Grupi i parë i dokumenteve përfshiu një paralajmërim që rrëzoi çdo parashikim: Sipas Bloomberg, një “Brexit” pa marrëveshje mund të bëjë që bankat e spermës të thahen dhe kështu po ndodh.

Qeveria britanike nënvizon se vetëm importet e vitit të kaluar ishin 3.000 mostra sperme nga Danimarka dhe 4.000 nga SHBA.

Londra gjithashtu prezantoi rreth 500 vezë dhe embrione nga vendet evropiane.

Pas ditës ku do të vendoset për Brexit në mars 2019, Mbretëria e Bashkuar do të bëhet një “vend i tretë”, që nënkupton se importuesit britanikë do të kenë nevojë për marrëveshje të reja me shkrim me klinikat e pjellshmërisë për të vazhduar të importojnë indet dhe qelizat. Kjo ka të ngjarë të shkaktojë përçarje në zinxhirin e furnizimit të spermës dhe vezëve, të cilat do të linin klinikat e pjellorisë që përpiqen të plotësojnë kërkesën.