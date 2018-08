Një ditë pas aksidentit ku vdiq gruaja shtatzënë Rama publikon video nga bypassi i Fierit

Nje dite pas aksidentit tragjik ku humbi jeten nje grua shtatzene, Kryeministri Edi Rama ka uruar ndjekësit në Facebook për një ditë të mbarë me pamje nga projekti i unazws lindore tw Fierit, ndërsa thotë se në vjeshtë do të nisin punimet për Bypass-in e Fierit që do të çlirojë trafikun e automjeteve drejt jugut për sezonin e ardhshëm veror.

“MIRËMËNGJES 😃

dhe me këtë projekt të Programit Kombëtar të Mirëmbajtjes së Rrugëve Kombëtare, që pas dekadash ka kthyer në standarde normale unazën lindore të Fierit, ju uroj një ditë të mbarë 🌹

Punimet që nisin në vjeshtë për Bypass-in e Fierit do të bejnë të mundur çlirimin e plotë të trafikut të automjeteve drejt jugut në sezonin e ardhshëm veror 😊”- ka shkruar Rama në facebook.