Burri i fut duart vajzës në urbanin e Kamzës, publikohet foto

Urbanet njihen si “vatra”e maniakëve. Një rast i ngjashëm ka ndodhur mëngjesin e sotëm në urbanin e linjës së Kamzës ku një burrë nuk ka përmbajtur epshet e tij dhe me stil ul dorën poshtë fustanit të një vajze të re.

Të gjithë duhet të ngremë zërin ndaj këtyre skenave të shëmtuara, treguese të degradimit të shoqërisë sonë.

Ndaj këtyre personave duhet të merren masat në mënyrë që të marrin ndëshkimin e merituar pasi sot mund të jetë një e panjohur e nesër motra, kushërira apo e dashura e dikujt.

Gruaja e cila ka parë skenën e shëmtuar rrëfen:

Kur sta le gruja ne dark. Sapo ndodhi ne autobuzin e Kamzes turp i zotit. Goca ishte 25-27 burri tek 45 vjec. Me qar kptova i vinte zor me i fol se e shikoi 2 her me inat po nuk kishte ku te shkonte se autobuzi plot ai u ngjiste nga mrapa, kjo u largonte ai prap mrapa saj, skene skandaloze! Te mendosh qe shume te reja bien pre e manjakeve te tille ne urbane!”