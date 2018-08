Britania heq nga rendi i ditës raportin e UNMIK-ut për Kosovën

Ambasadorja e Kosovës në Uashington, Vlora Çitaku ka njoftuar se raporti tremujor i UNMIK-ut për Kosovën, i cili do të duhej të paraqitej në muajin gusht para Këshillit të Sigurimit, është hequr nga agjenda me insistimin e a ambasadores së Britanisë. Çitaku duke e quajtur këtë një fitore të madhe, ka falënderuar ambasadorët e Britanisë, SHBA-së dhe Francës.

Postimi i Çitakut në Facebook:

Agjenda e muajit Gusht e Keshllit te Sigurimit nen udheheqjen e Britanise.

Raportimi i UNMIKut eshte heqe nga agjenda me c’rast eshte thyer rregulli i raportimit te rregullt 3 mujor per Kosoven.

Shume falenderime per qendrueshmerine dhe principilitetin e Amb Karen Pierce dhe gjithe diplomacine Britanike se bashku me Amb. Nikki Haley Misionet mike te SHBA, Amb.Delattre te Frances dhe te gjithe te tjereve. Kjo paraqet nje hap shume te rendesishem ne raport me Kosoven dhe mundesine e ndryshimeve pozitive ne UN. Eshte nje fitore e madhe per te cilen kemi punuar se bashku shume kohe. Urime!