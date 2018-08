Brenda qelive te burgut të Shkodrës/Ky është banori i parë VIP, 324 efektivë merren me të

Disa ditë më parë është inaguruar burgu i Reçit në Shkodër, i cili pritet të akomodojë të dënuar të llojeve të ndryshme, përfshirë edhe të paraburgosurit. Ai është një burg i sigurisë së lartë, por brenda tij nuk do të mungojnë as qelitë VIP.

Miço është banori i parë nga jashtë sistemit që ka pasur akses të futet brenda gardhit me tela me gjemba dhe mureve të larta të betonit që përshkruajnë perimetrin e sigurisë.

324 efektivë merren gjithë ditën me të, thotë gazetari Arsen Rusta, në një material përgatitur për Report tv.

Ky burg është ndërtuar për të akomoduar persona të paraburgosur dhe të dënuar nga ata për krime ordinere deri tek të burgosurit VIP, të cilët do të priten me kushtet e një hoteli me 4 yje.

Kjo qeli do të jetë me tualet privat, aspirim, kondicionim, sistem alarmi e deri tek pajisja që detekton dhe bllokon valët e telefonisë celulare.