Bora Zemani: Me ish-burrin jam e lidhur përjetë

E ftuar në emisionin ‘On Top’ në Top Channel Bora Zemani rrëfeu për jetën e saj aq shumë të komentuar pas divorcit me DJ e njohur Vin Veli.

“Ne të dy nuk jemi armiq. Bashkë do të jemi të lidhur gjithë jetën, edhe pse nuk jetojmë bashkë. Kjo lidhje është për shkak të djalit tonë. Në çdo aktivitet që ka djali, ne shkojmë të dy”, tregoi Bora.

Gjatë intervistës Bora lë të kuptohet që do të largohet nga ‘Digitalb’

Unë kam kaluar tre vite shumë të bukura, tre vite fantastike në Digitalb, por prej sezonit të ri unë do të jem diku tjetër. Do më mungojë gjithçka nga atje, njerëzit dhe miqësitë. Kanë qenë tre vite shumë të bukura për mua”, tha Bora, duke mbajtur të fshehtë projektet e reja që do të vijnë në karrierën e saj.