Befason djaloshi në Greqi: “Të jesh grek, njësoj si të jesh shqiptar…”

“Nga të vegjlit dhe të çmendurit mëson të vërtetën”, thotë një apologji e famshme. I tillë është rasti i një djaloshi grek, i cili u kujdes për të vërtetuar në mënyrën më të mirë të mundshme këtë gjë.

Një trajner i kërkoi lojtarëve të tij të shkruanin një raport mbi temën “Çfarë do të thotë të jesh grek” dhe reagimi i llogjikshëm dhe i thellë i njërit prej djemve u bë viral.

Ja përgjigjja:

“Të jesh grek është njësoj si ai shqiptari, siriani, amerikani, gjermani, turku. Grekët lindin me të njëjtën vlerë dhe vdesin me të. Nuk lind me ndonjë avantazh nga të huajit. Ai jeton në një vend si pjesa tjetër, vetëm me më shumë diell dhe det. Gjëja negative e këtij vendi është se ka grekë që besojnë se statusi i i tyre, i të qënit grek i bën atë superior ndaj të tjerëve. Ne të gjithë kemi lindur të barabartë, ashtu siç do vdesim. Vlera që marrim vjen nga fakti nëse ajo që bëmë në jetën tonë ka ndikuar pozitivisht në jetën e të gjithë njerëzve në planet “.

Lajmi është publikuar nga mediat greke dhe ka pasur një lexueshmëri të lartë./ora news