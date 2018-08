Basha: Kokat e gjarpërinjve do të shtypen, vetëm ushtarët e Ramës kalojnë vettingun

Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha akuzoi Kryeministrin Edi Rama se po kontrollon organet e Vettingut të drejtësisë, duke marrë shkas nga lënia në detyrë e disa gjyqtarëve.

Basha ne nje postim ne twitter, akuzon gjyqtarët Ardian Dvorani dhe Dritan Hallunaj si të lidhur me krimin.

Kreu i PD thotë se nëse drejtësia nuk vepron, do të jetë populli që do të vendosë.

“Rama, Xhafajt, Roshi, Tahiri, Dako, Veliaj, Sejdini, Frrokët & co, kjo bandë kriminale do i ikë drejtësisë sa kohë vettingu i kapur nga kryemafiozi mban gjyqtarë me lidhje kriminale si Dvorani-Hallunaj. Por gjarpërinjve kokat do ju shtypen. Nëse jo nga drejtësia, nga populli”, thotë kryetari i PD-së Lulzim Basha.