Taulant Balla pranon njohjen me Edmond Begon: Nuk është në kërkim

Kreu i grupit parlamentar të PS-së Taulant Balla e ka pranuar njohjen e tij me Edmond Begon, i cili u arrestua dy ditë më parë në Korfuz.

Reagimi i Ballës:

Lidhur me 100 akuzat e hedhur për rastin në fjalë nga PD, unë do përgjigjem vetëm për një peëej tyre. A ka qenë ligji i njëjtë për këtë person, po e them shumë qartë, personin në fjalë e njoh, njoh bashkëshorten e tij dhe dy fëmijët e tij të shkëlqyer, njëri prej tyre është moshatar me tim bir.

Kaq mund të them, për pjesën ligjore përgjigjen e ka dhënë dje më së miri Policia e Shtetit.

Për mua është e rëndëisshme që të hiqet dorë nga përdorimi i njerëzve të zakonshëm për qëllime të hedhjes baltë ndaj politikës.

Është e qartë se pëesoni nuk ka qenë në kërkim në vendin tonë dhe as ka qenë në kërkim ndërkombëtar, në fund të procesit ju mund ta pyesni vetë atë nëse ka pasur një mburojë politike.