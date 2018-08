Babai kërkon ndihmë t’i lirojnë të bijën, 38-vjeçarja muxhahedine pas kallëzimit penal tjetër letër publike

“Shqiptarë, më ndihmoni që të liroj vajzën time nga grupi i muxhahedinëve iranianë!”. Kështu është shprehur kete te premte në një intervistë ekskluzive për “Gazeta Shqiptare”, Mostafa Mohammadi, i cili akuzon organizatën MEK se po i mban peng vajzën e tij.

Kjo deklarate vjen nje dite pasi e bija e tij kishte depozituar kallezim penal ne Policine e Durresit, e cila sqaronte se ka ardhur në Shqipëri, disponon leje qëndrimi dhe nuk do të takohet me babain e saj, i cili ka ardhur nga Irani dhe jeton në Tiranë.

Historia u be publike pak jave me pare, kur një çift shtetasish kanadezë, por me kombësi iraniane, i kërkuan shtetit shqiptar t’i lejonte takimin me vajzën e tyre, që kanë 21 vite pa e parë, e cila, sipas tyre, ndodhet në kampin e Manzës, ku janë strehuar muxhahedinët. Sipas tyre, ajo, në moshën 17- vjeçare, u largua nga familja pa dijeninë e tyre dhe shkoi në Iran për t’iu bashkuar organizatës së quajtur MEK. Vajza quhet Somayeh Mohammad dhe është e datëlindjes 8 shtator 1980. Ajo iu bashkua muxhahedinëve iranianë MEK në vitin 1997. Ata kanë mësuar se vajza e tyre, tashmë 38-vjeçare, ndodhet në kampin Ashraf 3 në Manzë, ku janë strehuar muxhahedinët iranianë të ardhur në Shqipëri. Prindërit e saj, Mostafa dhe Rubade Mohammad pretendojnë që vajza mbahet në këtë kamp kundër vullnetit të saj dhe kërkojnë që ta takojnë dhe ta marrin atë në Kanada.

Por pak dite me vone, permes nje letre, vajza muxhahedine sqaroi se nuk e mbante njeri peng dhe ndodhej me vullnetin e saj të lirë me MEK në Shqipëri.

E detyruar nga thirrja e fundit qe ka bere ne media Mostafa Mohammadi, e bija, Somayeh Mohammadi, permes nje letre derguar ne redaksine e “Panorama”, ka sqaruar edhe nje here se: “Unë, me vullnetin dhe zgjedhjen time të lirë kam vendosur të bashkohem me MEK për të luftuar për demokraci dhe liri për Iranin. Tani që jam në Shqipëri, dhe kam qenë dëshmitare e lirisë së popullit, sidomos të grave, jam edhe më e vendosur që të luftoj kundër regjimit radikal dhe mizogjinist të mullahëve në Iran”.

LETRA E PLOTE E DATES 3 GUSHT DERGUAR NE PANORAMA

Këto javët e fundit, e keni dëgjuar me siguri lajmin se një çift iranian, me shtetësi kanadeze, kanë ardhur në Shqipëri duke pretenduar se vajza e tyre, domethënë unë, është rrëmbyer nga Muxhahedinët, MEK, në Shqipëri dhe se mbahem në kampin e Manzës me forcë. Kjo është një fushatë e shëmtuar e regjimit diktatorial iranian kundër MEK, e cila ka filluar që në vitin 2004 duke më keqpërdorur mua. Unë, me vullnetin dhe zgjedhjen time të lirë kam vendosur të bashkohem me MEK për të luftuar për demokraci dhe liri për Iranin. Tani që jam në Shqipëri, dhe kam qenë dëshmitare e lirisë së popullit, sidomos të grave, jam edhe më e vendosur që të luftoj kundër regjimit radikal dhe mizogjinist të mullahëve në Iran.

Fatkeqësisht, në këtë fushatë gënjeshtrash, prindërit e mi janë bërë agjentë të Ministrisë së Inteligjencës së Iranit dhe pa asnjë dashuri familjare, ata ndjekin objektivat e këtij regjimi i cili nuk mendon për gjë tjetër, veçse si ta shkatërrojë MEK.

Ndërkohë, në mënyrë që të sqaroj opinionin publik, i kam shkruar një letër Ministrit të Brendshëm duke demaskuar gënjeshtrat e regjimit iranian të transmetuara nga prindërit e mi, se gjoja më kanë rrëmbyer. Për shkak të kërcënimit ndaj sigurisë sime dhe të miqve të mi, kam bërë gjithashtu një kallëzim kundër tyre në polici, i cili po shqyrtohet.

Më poshtë kam bashkangjitur link-un e një klipi të takimit tim me personalitete shqiptare dhe ju mund ta përdorni klipin si ta shihni të përshtatshme për ta sqaruar këtë çështje për publikun shqiptar. Në klip është takimi im me Z. Namik Kopliku, ish Anëtar Parlamenti dhe bashkë-president i Shoqatës së Miqësisë së popullit shqiptar me MEK. Ky takim është bërë të enjten, më 2 gusht në banesën time.

Me respekt,

Somayeh Mohammadi