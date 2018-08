Ambasada e SHBA apel gjyqtarëve: Aplikoni për tu bërë pjesë e KLGJ

Ambasada Amerikane në vendin tonë, u ka bërë apel gjyqtarëve që të aplikojnë për tu bërë pjesë e Këshillit të Lartë të Gjyqësorit.

Në mesazhin e saj SHBA u në thirrje të gjithë gjyqtarëve që të bëhen pjesë e sistemit të ri të drejtësisë.

Ja njoftimi i Ambasadës:

Shqipëria është në prag të krijimit të një sistemi drejtësie që vërtet i shërben interesave të qytetarëve të saj. Iu bëjmë thirrje gjykatësve të ndershëm, patriotë dhe me integritet nga gjykatat e apelit që të bëjnë përpara dhe t’i shërbejnë vendit të tyre në Këshillin e Lartë Gjyqësor. Bëhuni pjesë e të ardhmes së Shqipërisë! Aplikoni këtu ???? https://bit.ly/2P7bVKk

????????? | Albania is on the verge of creating a justice system that truly serves the interests of its citizens. Ëe call upon honest, patriotic, appeals judges ëith integrity to step up and serve their country on the High Judicial Council. Be part of Albania’s future. Apply here ???? https://bit.ly/2P7bVKk