Aksidentohet rëndë familja shqiptare në Kanada, vdesin babë e bir

Një familje shqiptare në Kanada është aksidentuar në mënyrë tragjike gjate udhetimit te fundjaves, ku babë e bir humbën jetën, ndërsa kanë mbetur të plagosur gruaja dhe vajza.

Aksidenti ka ndodhur në qytetin Calgary, ku makina me të cilën ata po udhëtonte u përplas fillimisht me një dre dhe më pas me një automjet tjetër, shkruajnë mediat vendase.

Shqiptari Fatos Metko, 45 vjeç, dhe djali i tij Fioralb Metko, 14 vjeç, vdiqën në vend, ndërsa gruaja e tij Maralba dhe vajza Brianna u dërguan në spital me lëndime të rënda.

Bilanci i viktimave u rëndua pasi nga aksidenti humbën jetën edhe dy persona nga automjeti tjetër. Viktima janë Nënë e bijë, 51-vjeçarja C. Caraoa dhe e nëntëvjeçare A. Caroa, ndërsa tre të tjerë u dërguan në spital me lëndime të rënda.

Shqiptari Fatos Metko ishte shef kuzhine në Broken Plate. Ai kish punuar në Broken Plate në Willoë Park në Calgary që prej vitit 2009.

Ervin Bushi, bashkëpunëtori i tij tha se Fatosi ka qenë një njeri shumë punëtor dhe i sjellshëm.

Familja shqiptare po udhëtonte drejt Ontarios, me planet për t’u transferuar në atë zonë, ndërkohë që kishin regjistruar edhe dy fëmijët në shkollë.

“Shoqata Shqiptare e Calgary-t po planifikon një përkujtim dhe mbledhje fondesh për familjen”,- tha Bushi.

“Miq të komunutetit të Calgaryt. Me dhimbje ju njoftojme rreth aksidentit të Fatos Metko dhe djalit të tij Fioralb Metko të cilet bene nje aksident ne Ontario. Ju lutem kontriboni nese keni mundesi per të ndihmuar vajzen e vogel dhe gruan e tij e cila eshte akoma ne nje gjendje kritike. Ngushellime familjes per kete tragjedi”, shkruan shoqata ne faqen e saj zyrtare.