Aksident tragjik në Tiranë, 2 të vdekur e dy të plagosur rëndë

Një aksident i rëndë ka ndodhur mëngjesin e sotëm në rrugën e Kamzës.

Një grua tek po udhëtonte me makinë ka humbur kontrollin e saj, duke u përplasur me një person që udhëtonte me biçikletë dhe më pas me disa këmbësor.

Për pasojë ka humbur jetën një vajzë 7 vjeçe dhe është plagosur nëna bashkë me fëmijën tjetër 6 vjeçe.

Burime nga Policia e Tiranës thanë se ka humbur jetën edhe personi që po udhëtonte me biçikletë.

Informacion Paraprak nga Policia e Tiranës:

Më datë 08.08.2018, rreth orës 08:40, në rrugën e Kamzës, tek shinat e trenit, shtetasja R. K., ka humbur kontrollin e drejtimit të mjetit me targë AA071UA, duke u përplasur me një biçiklistë dhe më pas me këmbësorë.

Si pasojë e përplasjes ka ndërruar jetë shtetasja E. N., 7 vjeçe dhe janë dërguar në spital për ndihmë mjekësore shtetaset V. N., 29 vjeçe dhe E. N., 6 vjeçe, ku kjo e fundit ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore.

U identifikua dhe biçiklisti, ka inicialet R. I., 29 vjeç, sapo ndërroi jetë

Mjeti dhe drejtuesja ndodhen në vendngjarje, po kryhen veprimet e mëtejshme hetimore.