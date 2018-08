Aksident tragjik në Levan, humb jetën një grua, plagoset fëmija

Nje aksident i rende ka ndodhur diten e sotme ne rrugen Fier-Levan ku nje grua humbi jeten kurse nje femije ka mbetur i plagosur.

Policia tha se në datën 21.08.2018, ora 11.30 në aksin rrugor Fier – Levan, në vendin e quajtur “Liqeni” janë përplasur mjetet tip “Audi” me drejtues shtetasin A.T me mjetin tip “Benz” me drejtues shtetasin L.T.

Si pasojë e përplasjes ka ndërruar jetë shtetasja M.T e cila ndodhej pasagjere në mjetin tip “Audi” si edhe është plagosur një fëmijë i mitur pasagjer po në mjetin tip “Audi”.

Grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të kësaj ngjarje.