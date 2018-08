E përplasi makina në Tepelenë, humb jetën 33-vjecari me motor

Një aksident i rende ka ndodhur diten e sotme në Tepelenë, në vendin e quajtur Qesarat, duke i kushtuar jetën një 33-vjeçari.

Mësohet se një mjet tip Renault ka përplasur një motoçikletë dhe drejtuesi i motoçikletës nuk i ka mbijetuar dot plagëve të marra.

33-vjeçari Ervis Taka nga Saranda nuk ka arritur t’i shpëtonte plagëve, pasi sipas mjekëve kishte marrë dëmtime të shumta në kokë dhe bark.

“Në aksident u përfshi automjeti tip Renault me targa CD 478 HB, me drejtues shtetasin R.K, banues në Burrel, me motoçikletën me Targa AN 093, me drejtues shtetasin E.T, 33 vjeç, banues në Sarandë”, tha policia.

Policia beri me dije se 33-vjeçari ka ndërruar jetë në spital.