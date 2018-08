Një 56-vjeçar ka ndërruar jetë në Gosë të Kavajës mbrëmjen e së premtes në një aksident.

Teksa udhëtonte me motori, mësohet se viktima A.M është përplasur me një tabelë në anë të rrugë.

Si pasojë e përplasjes, 56-vjeçari ka ndërruar jetë.

Në vendngjarje ndodhet edhe policia, e cila po kryen edhe veprimet e nevojshme hetimore për të zbardhur rrethanat e plota të aksidentit.