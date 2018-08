7 fytyra publike që e urrejnë famën

Fama nuk është për të gjithë, duke përfshirë edhe disa fytyra publike që tashmë janë të famshëm. Besoni apo jo, ka shumë të famshëm që urrejnë të jenë të. Të zgjohesh çdo ditë dhe të kesh paparacët të ndjekin ty, të kesh një orar të çmendur, plot tension dhe t’u përgjigjesh pyetjeve të mbetura dhe të drejtpërdrejta nga mediat, janë disa nga gjërat rutinore që të famshmit bëjnë.

Disa nga fytyrat e njohura publike që u shprehen haptazi që e urrejnë famën:

Kristen Stewart

Aktorja e Twilight ka qenë e njohur kohë pas kohe, kjo për shkak që ajo nuk është fanse e madhe e famës. Në vitin 2015, ajo ishte shumë e drejtpërdrejt dhe i tha Harper’s Bazaar U.K., “Fama është gjëja më e keqe në botë, sidomos nëse është e pakuptimtë, kur njerëzit thonë:” Unë dua të jem i famshëm “- pse? Ajo gjithashtu shtoi për intervistat, konferencat për shtyp dhe qilimet e kuqe, “Shumë energji njerëzore shtyhet drejt jush dhe pastaj duke u analizuar në mënyrë kritike është padyshim lodhje”, pati thënë aktorja

Shia LaBeouf

Në vitin 2014 ylli i mëparshëm i “Even Stevens” i Disney Channel deklaroi se ai nuk ishte i famshëm duke veshur një qese mbi kokën e tij, gjë që shumë më shumë e ngurtësoi se sa që i ndihmoi rreth famës. Në janar të 2014-së, ai njoftoi nëpërmjet Twitter pasi u akuzua për plagjiaturë të Daniel Clowes, “Në dritën e sulmeve të fundit ndaj integritetit tim artistik, unë po tërhiqem nga e gjithë jeta publike, dashuria ime shkon tek ata që më kanë mbështetur”.

Johnny Depp

Me sa duket, Depp urren të jetë në sytë e publikut aq shumë sa që një herë e ka krahasuar atë me jetën e një të arratisuri. “Është pak si jetesa si një i arratisur. Gjithçka duhet të jetë një lloj strategjie. Për të shkuar në hotel, për të dal nga hoteli, për të shkuar në restorant, për të dalë nga restoranti “.

Shailene Woodley

Siç është raportuar në vitin 2011 , aktorja e filmit Divergent, Shailene Woodley, nuk është një tifoze e të qënit në qendër të vëmendjes.

Jennifer Lawrence

Në një intervistë të vitit 2016 me Glamour, J. Law u tregua e sinqertë për t’u bërë nga pak më i famshëm në super-famë. Ajo nuk është një fanse, por nuk dëshiron të ankohet shumë për këtë. Ajo gjithashtu ndjehet si e famshme duhet të marrësh kohë të lirë nga të qenit një i tillë

Megan Fox

Megan Fox nuk është një njeri që nuk i vije turp të tregojë se çfarë mendon, e veçanërisht kur është fjala për t’i treguar botës se si ajo ndihet me të vërtetë si një aktore. Në një intervistë në 2013 me Esquire, ajo madje e krahasoi famën me atë që po ngacmohej. “Unë nuk mendoj se njerëzit e kuptojnë. Të gjithë mendojnë se ne duhet ta mbyllim gojën dhe të mos ankohemi sepse jetojmë në një shtëpi të madhe ose kemi një Bentley. Pra, jeta juaj duhet të jetë kaq e madhe. Ajo që njerëzit nuk e kuptojnë është se fama, pavarësisht nga përvoja juaj më e keqe në shkollën e mesme, kur ju u ngacmuat nga këta 10 fëmijë në shkollë të mesme, fama është ajo, por në shkallë globale ku ju jeni duke u ngacmuar nga miliona njerëz vazhdimisht.” ka thënë ajo.

George Clooney



Ai e pranoi se “është çmimi që paguani” për të dashur të startoheni në filma dhe të jeni aktor. “Është një gjë e çuditshme për famën,” tha ai. “E vërteta është që ju po shkoni aq shpejt sa mundeni, sepse është gjithçka që ju dëshironi. Jo vetëm fama, por ajo që përfaqëson, do të thotë punë, do të thotë mundësi. Dhe pastaj ju arrini atje dhe është tronditëse se si menjëherë ju bëhet e komplikuar bota dhe e shihni se sa i kufizuar jeni. “