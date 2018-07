Zbulohen emrat, ja kush është shqiptari që vdiq bashkë me vajzën

Është zbuluar identiteti i shqiptarit nga Kosova dhe vajzës së tij që humbi jetën gjatë ditës së djeshme në një aksident të rëndë në Gjermani, në afërsi të Dunningenit.

Shqiptari 26 vjeç dhe vajza e tij 5 vjeçe humbën jetën sot.

Ata janë identifikuar si Valon Memaj si dhe Luisa Memaj nga Deçani i Kosovës. Ai po udhëtonte me mjetin tip ‘BMW’ së bashku me dy vajzat e tij, njëra 5 vjeç dhe tjetra 3 vjeçe kur është përplasur me një maune.

Fatmirësisht vajza 3-vjeçare ka arritur të shpëtojë.

Shqiptari po kthehej nga vizita që kishte bërë tek prindërit e tij që po ashtu jetojnë në Shtutgart të Gjermanisë.