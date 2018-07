Xhensila Pere i kërkoi të kalonin natën bashkë, përgjigja e Blerim Destanit e lë keq

Aktori i njohur Blerim Destani është nga ata personazhe që nuk duhet të lodhet shumë për t’i bërë femrat për vete, pasi këto të fundit duken se i vijnë shpesh nga mbrapa.

Xhensila Pere është ndër vajzat e njohura shqiptare që ka shprehur gjithmonë pëlqimin e saj ndaj Blerimit.

Disa muaj më parë ajo deklaroi publiksht se Blerim Destani është mashkulli shqiptar më tërheqës në sytë e saj.

Nisur nga kjo deklaratë asokohe Xhensila është pyetur nga prezantuesi i “IN TV” se nëse do të kishte një raport intim me Blerimin, si do të ishte seksi me të?

Ajo deklaroi se:

Është shumë atraktiv Blerim Destani. Nuk e kam takuar ndonjëherë dhe ndaj ndoshta më duket atraktiv, thjesht e kam parë në foto. Soft, e kam treguar deri tani, por ai të ngjall atë përshtypjen e hard…Por shpresoj, në rast se e takoj, të mos më zhgënjej”.

Kjo deklartatë, e cila shkaktoi shumë zhurmë në media, mbrëmjen e djeshme është rikthyer përsëri në qendër të vëmendjes teksa Xhensila ishte e ftuar në emisionin “Top Arena”.

Modelja është pyetur se si ka reaguar Blerimi pas kësaj deklarate dhe Xhensila zbuloi se ai nuk e kishte pritur aspak mirë.

Bukuroshja u përgjigj se:

Ëhë, s’e priti mirë, s’ma vari…”