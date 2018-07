Vrasja e shoferit të Xhafës, reagon Berisha: Kjo është vrasje shtetërore

Kryeministri Edi Rama deklaroi sot në Korçë, se shoferi i Fatmir Xhafajt është vetëvrarë dhe jo vrarë, duke nxituar edhe njëherë të flasë para se të dalin përfundimet e eksperti ekspertizës, njëlloj siç bëri me audio-përgjimin.

Ndërkohë që punonjës brenda gardës së Republikës, thonë krejt të kundërtën, ku sipas tyre aj ishte një vrasje e pastër e kryer nga dy persona.

Denoncim i është bërë publik nga ish-kryeministri Sali berisha.

Ja postimi i ish-kryeministrit Berisha:

Krye, Krye, Kryeprokuror Edvin Rama lan duart nga Korça si Pilati!

Vrasja brenda në Gardë e shoferit të familjes mafioze Xhafaj, është realizuar nga dy vrasës dhe është vrasje shtetërore! sb

“Pershendetj doktor nxitimi i kryeministrit per te shpallur vetvrasje egzekutimin mafjoze te shofert te Ministrit Xhafa esht deshmi e vendosmerise se tyre per fshehur me çdo kusht krimin e rend qe u krye brenda gardes ndaj nje punonjesi te gardes.Ketu ne garde te gjithe jemi shume te tronditur.Te gjithe e dine se ai djale dinte çdo gje per Xhafen dhe Don Agaçion sikunder uk dihet shkaku se pse Ministri se fundi ishte ftohur me te.Gardiste me thone se mbremjen pas debatit te ashper sherrit dhe zenjes tek aktiviteti i fundit qe ka patur me ministrin, per te cilin ne garde e dine shume persona shoferi i i zemruar

ne shoqerin e nje shoku ka shkuar ne nje nga lokalet ne Tr kuthuhet qe ai ka folur me shume sec duhet, me pas i jane bashkuar edhe persona te tjere. Do te gjej lokalin ku ai ka qendruar dhe kush e ka shoqeruar pas bisedave sepse nuk dine te ma thone.Ketu ne garde informacionet jane ne duart e nje grupi te ngushte..”