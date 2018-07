Vrasja e çiftit në Shkodër, autori e vodhi makinën në Tiranë

Grupi hetimor i çështjes së vrasjes së dyfishtë në Shkodër, ka sekuestruar pamjet filmike të një biznesi që ndodhej aty pranë ngjarjes, ndërkohë që mister ngelet pista e krimit.

Autori pak pas vrasjes së çiftit është larguat me një mjet “Benz C Class” në drejtim të lagjes “Kiras”. Më pas ai ka marrë drejtimin në Zooteknike, duke u ndalur në zonën e By Pass-it të Shkodrës që është në ndërtim e sipër, ku dhe i ka vënë flakën mjetit, brenda të cilit ishte arma.

Ndonëse nuk dihet ende identiteti i autorit, mësohet se ai është relativisht i gjatë, ndërsa gjatë kohës që kreu krimin mbante një kapele në kokë. Mësohet se mjeti tip “Benz C Class” që u përdor për krimin është vjedhur në Tiranë, ndërsa pjesët e makinës janë marrë në vende të ndryshme dhe mjeti është montuar.