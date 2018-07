Vokshi bën thirrje presidentit: Mos dekreto ligjin për Teatrin

Deputetja e PD, Albana Vokshi i ka bërë thirrje sot Presidentit që të mos dekretojë ligjin për ndërtimin e Teatrit.

“Unë sot kam ardhur me kolegen time Dhurata Çupi për t’ju përgjigjur thirrjes së artistëve për të firmosur peticionin që u bën thirrje autoriteteve më të larta të vendit për të mos lejuar miratimin e një projekligji i cili është një akt antikushtetues. Ardhja e deputetëve për të firmosur këtë peticion tregon që PD është seriozisht e angazhuar për të përdorur çdo mjet e mënyrë për ti thënë ndal këtij akti antikushtetues i cili shkatërron njërin prej godinave më të vjetra historike të kryeqytetit, një godinë që përmban vlera historike, arkitektonike, kulturore”, deklaroi Vokshi.

Ajo tha se “duke firmosur këtë peticion, ne si parti Demokratike por edhe si qytetarë i bëjmë thirrje Presidentit të Republikës të mos i hapë rrugë këtij akti antikueshtetues që grabit shqiptarët”.

“Unë u bëj thirrje edhe deputetëve të tjerë të vijnë e ta firmosin. Deputetët e tjerë të PD do të jenë sot gjatë gjithë ditës sot, nesër dhe çdo ditë në vijim për ta firmosur me dëshirën e tyre por i bëj thirrje edhe deputetëve të PS që të vijnë e ta firmosin peticionin sepse kjo është një çështje që nuk i përket një partie politike. Kjo është një çështje që është përtej kufinjve politikë dhe na takon të gjithë qytetarëve, jo vetëm të Tiranës por edhe të Shqipërisë. Kjo çështje nuk ka të bëjë vetëm me artin dhe kulturën por ka të bëjë me kullëzimin”, deklaroi Vokshi.