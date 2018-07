Vjen lajmi i mirë, Shtëpia Botuese: Kadare është në Shqipëri, së shpejti sjell librin e ri

Shtepia Botuese ka reaguar ne lidhje me lajmin per shkrimtarin Ismail Kadare. Sipas reagimit shkrimtari ndodhet ne Shqiperi ne rezidencen e tij tek Mali i Robit dhe se shpejti do sjelle per publikun librin e tij me te ri.

KUR NJË BUDALLA HEDH NJË STATUS NË FACEBOOK

Shtëpia botuese Onufri përgënjeshtron me vendosmëri një lajm të rremë për shëndetin e shkrimtarit Ismail Kadare.

Jemi të autorizuar të njoftojmë të gjithë shqiptarët kudo që ata ndodhen, se Kadare gëzon shëndet të plotë dhe për momentin ndodhet në rezidencën e tij verore në Malin e Robit, Golem, Durrës. Kemi rastin e lumtur që t’ju bëjmë me dije lexuesve të tij të shumtë, se Kadare është në përfundim të librit të tij më të ri “Kur sunduesit grinden”, i cili do të dalë në Panairin e Librit të Tiranës.