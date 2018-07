“Vjehrra thotë që i bëra magji kunatës për ta ndarë nga burri, tani u ndava dhe vet”

33-vjeçarja Xhevahire Mehmeti ka rrëfyer ditën e sotme historinë e saj të trishtë jetësore. Ajo është tashmë një grua e divorcuar, nënë e tre fëmijëve, vazjave, të cilat prej momentit kur është ndarë nga bashkëshorti e deri më sot, nuk i ka takuar dot.

Nëna e tre të miturave, me origjinë nga Peqini, tregon se në vitin 2008 u martua me Resat Mehmetin, me të cilin jetoi e lumtur 5 vitet e para të martesës.

Nga dashuria e tyre erdhën në jetë Klementina 9 vjeçe, Ergita, 7 vjeçe dhe me e vogla Anja 6 vjeçe.

Mirëpo, gjithçka ndryshoi vitin e pestë të martesës, kur motra e burrit u divorcua nga i shoqi dhe u kthye në banesën ku jetonte Xhevahirja me Resatin dhe fëmijët e tyre.

Për divorcin e të bijës, vjehrra ia hodhi fajin Xhevahires, duke thënë se ajo i kushte bërë magji kunatës që të ndahej nga i shoqi.

Në emisionin “Me zemër të hapur” sot ajo rrëfeu:

Pesë vite kemi qenë të lumtur. Pas 5 viteve vjehrra më akuzoi se i kisha bërë magji vajzës së saj. Kunatës sime dhe më ndau nga burri. Ai e besoi. Erdhi një grua nga Maqedonia në shtëpi. Hodhi zaret në tapet. Ajo tha se iu ka bërë nusja magji. Ishte hera e dytë që vinte. E thërriste tezja e bashkëshortit tim sepse është e martuar në Maqedoni”.

Në fund të 11 viteve martesë, çifti shkoi drejt divorcit, ku kërkesën në gjykatë e bëri i shoqi, Resati. Gjykata vendosi që tre fëmijët t’i mbante babai dhe Xhevahirja të paguante tarifën mujore të ushqimit, si dhe t’i takonte vajzat një herë në javë.

Mirëpo, siç është shprehur ajo në emision, i shoqi dhe e vjehrra nuk e kanë lënë asnjëherë t’i takojë të voglat e saj, edhe pse jetojnë shumë pranë njëri-tjetrit.

Gruaja tregon mes lotësh:

Ka një vit që nuk i kam takuar vajzat dhe pse jemi 5 minuta larg. Vjehrra i ushqen me urrejtje. Unë dua vajzat, jam gati të bëj gjithçka për to”.

Ajo thotë se është në punë dhe se kërkon ndihmën e specialistëve që të zbatohet vendimi i gjykatës, pasi ka mbi një vit që nuk i takon dot të voglat e saj.