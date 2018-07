U zhyt në një gropë me baltë, ajo se çfarë gjeti do iu kallë ‘datën’

Një aventurier u zhyt në një gropë të thellë me baltë, dhe askush nuk e priste atë që do të gjente, shkruan albeu.com.

Por, pasi gërmoi mirë në nëntokë, ai doli jashtë me një gjetje të madhe.

Gëzimi ishte aq i madh sa kameramani, shoku i tij u emocionua shumë, ai gjeti një gjarpër të rrezikshëm, që klasifikohet si një ndër më vdekjeprurësit në tokë.

Beau Greaves u rrit në bregun Sunshine në Queensland, Australi. Ky qytet është shtëpia e një numri të plazheve si dhe parqeve kombëtare. Si rezultat, Greaves u befasua nga mrekullitë natyrore që e rrethonin qysh kur ishte shumë i vogël, përcjell albeu.com.

Si një i ri, Greaves do t’i kalonte ditët duke eksploruar. Më vonë, ai shpesh do të kthehej në shtëpi i bërë pis me baltë dhe do të ruante cdo gjë që ai kishte gjetur atë ditë.

Zakonisht ato që gjente Greaves ishin gaforre, ngjala, gjarpërinj dhe zvarranikë të ndryshëm.