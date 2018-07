Tmerrohen banoret në Tiranë: Na vijnë çuna në lagje, e tmerrshme ajo që bëjnë

Një ngjarje e pazakontë duket se po ndodh në kryeqytet, ku disa djem i shqetësojnë banorët e lagjes 5 Maj, në mesnatë, duke u shkuar dhe ndezur qirinj.

Është një banore e cila e shqetësuar ngre alarmin në redaksinë tonë, duke shkruar se kanë frikë të dalin nga porta e shtëpisë, pasi ajo që ndodh është një skenë horror, si në filma.

Ajo shkruan:

Mirmbrema JOQ,po ju shkuaj per nje shqetesim qe kemi te gjithe si lagje.Jemi te frikesuar per shkak se disa djem cdo nate pas ores 12 na vijne tek porta shtepise dhe na ndezin qiri. Jemi te shokuar nga ky veprim. Spo dim cfare dreqin eshte kjo gje? Pse e bejne kete veprim?”

Ajo kërkon të dijë nëse veprimi i tyre i përket ndonjë riti fetar, pasi prej disa ditësh po përjetojnë një tmerr të vërtetë.

Vajza shton:

Ju lutem kush ka info.per keto tipa per kete veprim ju lutem cfare domethenia ka,ndnj nga kete te feve a sdi ca jan???Se spo rrijm dot te qete dhe ne shtepi te rrish gjithe frike tani.Ju lutem postoje eshte veret urgjente. Do doja shume tju nisja foto nese do mundem ti kap do ju dergoj. Po kam shume frike te dal jasht kur jan ato”