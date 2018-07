Teatri, PD përplaset fort me Veliajn në Këshill, Çollaku:Thirrje Kuvendit të tërheqë ligjin e shembjes

Demokratët janë përplasur fort me kryetarin e bashkisë Erion Veliajn dhe këshilltarët e majtë sot në Këshillin Bashkiak të Tiranës për çështjen e Teatrit Kombëtar. Kryetari i Këshilltarëve të PD, Kreshnik Çollaku në kulmin e debatit bëri propozimin që të gjithë këshilltarët pa përjashtim t’i drejtohen me një thirrje Kuvendit dhe qeverisë që të tërheqë mbrapsh ligjin që shemb Teatrin dhe ngre kullat.

Nga fjala e Çollakut dhe debati me socialistët:

Çollaku: Thelbi i këtij konflikti në gjykimin tim dhe do të doja ta kisha dhe të shumicës suaj, nuk është Teatri. Teatri ka dalë në mënyrë rastësore këtu. Teatri i ka zënë rrugën një projekti tjetër , i cili ka vite e vite që piqet, nuk realizohet dhe sot me sa duket po tentohet të përmbyllet. Projekti ëhstë i ndërtimit të 6 kullave shumëkatëshe në zemër të Tiranës.

Ndërpritet nga këshilltari socialist: Nje sekondë, po bën retorikë që nuk ka lidhje. Kryetar, jepi drejtim mbledhjes!

Çollaku: O koleg socialist, një parametër etik a mund ta ruash, të lutem?!

Këshilltari socialist: Atë që mbylli parlamenti nuk e mbarojnë dot ne këtu. Jemi shumë të vegjël për atë lloj debati.

Çollaku: Të kemi një parametër etik, o koleg. Më lini të mbaroj e pastaj. Teatri është…

Këshilltari socialist: Të lutem, për procedurë. Merr mikrofonin, dil me artistët, jo këtu në sallë.

Kryetari Aldrin Dalipi: Mirë, do flisni më pas dhe për Teatrin, por më pas…

Çollaku: 2400 metra katrorë në këtë qytet është pronë publike në pronësi të kësja bashkie dhe përgjegjës jeni ju të gjithë. Projektligji Fusha apo kulla ka dekapituar.

Këshilltari socialist: Ç’punë kemi ne me kullat…Mos dil nga rendi i ditës, bëj propozimin njëhërë….

Çollaku: Kushtetuta e Shqipërisë i njeh kësja trupe të të zgejdhurve të Tiranës të jeni garantët dhe mbrojtësit e pronës së Tiranës.

Këshilltari socialist: Po prona e SHQUP-it, e kujt është ajo?

Çollaku: Ju duhet të mbroni pronën e qytetit. Po shkelni Kushtetutën dhe po përdhosni nderin qytetar! Ne sot po ju japim mundësi qytetare dhe republike që të shpëtoni nderin e mandateve dhe të bëhemi bashkë. Ky është propozimi im: Që të bëhemi bashkë që t’i drejtohemi Kuvendit dhe qeverisë shqiptare të tërheqë ligjin Fusha dhe t’i rikthejë vlerën mandateve tona si përfaqësues të popullit të Tiranës. E fundit: në këto karrige ku ne po ulemi janë ulur shumë njerëz para nesh dhe do të ulen pas nesh. Shumë njerëz do të mbahen mend, por ju do të mbaheni mend si njerëzit që i shembët Teatrin, qytetit!

