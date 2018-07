“Të ëmës i kaloi gjuha poshtë kur e pa!”, gjen vdekjen tragjikisht 23-vjeçari tek Gjiri i Lalëzit

Një ngjarje e rëndë është shënuar mesditën e sotme në Gjirin e Lalëzit.

Sipas raportimeve për JOQ, një djalë i ri rreth 23 vjeç, identiteti i të cilit ende nuk është bërë me dije, ka gjetur vdekjen.

Ai ishte futur për të notuar në det por është nxjerrë në breg nga një djalë, i cili e kishte parë trupin duke lundruar pezull mbi ujë.

Disa burime konfirmojnë për JOQ se i riu është nxjerrë me puls të dobët në breg, ndërsa ka qenë vonesa e ambulancës dhe mungesa e ndihmës së parë profesionale ajo që e ka bërë të gjejë vdekjen.

Një person raporton për JOQ:

Aman lajmeroni nje ambulance se u be mbi nje ore qe e kemi marre e spo vjen! Kane gjetur nje person te mbytur ktu ne Gjirin e Lalzit. Nje djale i ri ishte por s’i jepet hall se jam mbledh 100 veta edhe nese nuk eshte mbyt po e mbysin ata…”

Një tjetër qytetar ka rrëfyer të gjithë ngjarjen:

Sapo ndodhi një mbytje ne Gjirin e Lalezit, as polici as ambulance nuk erdhi. Ka ndenjur nje ore shtri dhe njerëzit përreth u munduan me i dhene ndihme por nuk munden. S’kishte as roje bregdetare asgje! Ishte diku rreth 23 vjec, e nxorën nga bregu me puls shume te dobët dhe vonesa e ambulancës beri te humbte jetën.

Kur erdhi ambulanca kishte vdek. Nje cun e kishte pare duke lundruar ne uje dhe e ksihte kuptuar qe ksihte diçka qe nuk shkonte dhe e kishte lujt, po ai skishte reagu e ne ate moment e kishte nxjerre ne breg.

Une iu afrova dhe ai ishte i nxire shume ne fytyre. I njoftuam 100 here policinë e ambulancën e serdhen, po ca cuna u munduan ta shpetonin po smunden. Nuk dinim çfarë te bënim, nenes i kaloi gjuha poshtë se ai po jepte shpirt e njerëzit kishin frike me e prek. E perjetova shume keq kete situate, turp per unifromat blu dhe shtetin e duan vetëm me na rrjep dhe per ndihme per popullin svijne kurrë!”