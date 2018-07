S’ndalen tërmetet në Gjirin e Lalëzit, sizmologu: Kjo është e vërteta që po e mbajnë të fshehtë

Prej disa ditësh vijojnë tërmetet e lehta në zonën e Gjirit të Lalzit, pas tërmeteve të fuqishme që tundën mirë e mirë kryeqytetin dhe zonat përreth.

Sëfundmi, në lidhje me këtë fenomen që nuk po ndalet, një qytetar ka shkruar në adresën e ish-kryeministrit Berisha, duke treguat se çfarë ka ndodhur në atë zonë dhe se cilat mund të kenë qenë shkaqet e vërteta të tërmeteve që s’kanë të ndalur.

Ai tregon se në atë zonë ka qenë një gropë, e cila sëfundmi është mbushur me dhe nga një firmë private afër qeverisë dhe se më parë, gropa çlironte nga toka gazra jo helmues.

Berisha shkruan:

Gropa e Kulçedres dhe termetet ne Gjirin e Lalzit!

Sizmiologu popullor dixhital informon:

Shkaku i termeteve ne Gjirin e Lalzit sipas tij eshte mbyllja e Gropes se Kulçedres!

Lexoni mesazhin e tij. sb

“Pershendetje Z.Berisha, ne gjirin e lalzit ditet e fundit po bien shum termete, dhe dicka eshte shkaku i tyre… njerez te zones flasin per nje grop gjigande qe eshte mbyllur kohet e fundit me mbi 300 trale me dhe , aty po nderton firma e Edi Rames, Dulaku shpk. Problemi nuk qendron se kush po e nderton por aty ka qen nje grop shum e thelle qe nje gur ne gjendje te lire donte mbi 1 minut qe te binte ne uje.. njerezit e zones e kan trasheguar kete grop si gropa e kulshedres nga gojdhenat dhe historit e hershme.. ne ate grop ka pasur shfryrje gazrash jo helmues dhe si pasoje e mbushjes me inerte e saj nga ndertuesi dulaku gazrat apo cfaredo qe te quhen i eshte mbyllur dalja dhe kjo ka krijuar termete ne zonen e gjirit te lalzit sepse kto gazra do dalin dikund.. Ju uroj shendet dhe verifikojeni kete…”