Si ta gjeni dashurinë në bazë të shenjës së horoskopit

Shpesh herë na ndodh ta jemi të vetëm e në mungesë të miqve të pyesim veten se përse nuk kemi më pranë askënd? Po flasim për periudha të shkurtra kohore e përgjigjien më mirë se shenja e horoskopit nuk mund t’jua japë asgjë tjetër ! Tek lexoni 6 shenjat e para të zodiakut do t’ju duket sikur shiheni përpara një pasqyre që ju tregon të metat tuaja, pra arsyen përse në situata të caktuara, njerëzit e dashur ju largohen.

Ujori 1/20 – 2/18

Ju tentoni ta izoloni veten dhe të vendosni barriera emocionale mes jush dhe partnerit tuaj. Ju vazhdimisht ndiheni të largët dhe të shkëputur sepse jeni ju vetë që ju mbyllni të tjerëve dyert.

Peshqit, 2/19 – 3/20

Marrëdhënia me një peshk është shumë intensive dhe e thelluar ! Ndonjëherë njerëzit nuk kanë kohë për filozofira sepse duan thjesht tia kalojnë mirë. Nëse pasionet tuaja nuk përputhen me ato të njerëzve përreth e sigurtë që lidhja juaj do të jetë thjesht sipërfaqësore.

Dashi , 3/21 – 4/19

Ju keni një tip kontrollues, që i vendos të tjerët nën presion. Jeni spontan dhe kjo ju bën të këndshëm, por doni të keni gjithçka nën kontroll, e kjo gjë i largon njerëzit nga ju.

Demi, 4/20 – 5/20

Ju jeni shumë të kujdesshëm. Ky kujdes mund të kalojë deri në paranojë duke larguar njerëzit e afërt. Ju dëshironi të ndiheni të përkedhelura e të sigurta gjatë gjithë kohës e kjo gjë mund t’i trembë pak të tjerët , duke bërë që të largohen paksa nga ju.

Binjakët, 5/21 – 6/20

Jeni të pavendosur dhe gjithçka ju mendoni lidhet me të tjerët. D t’ju duhet kohë e “stërvitje” të mësoni se përpara të tjerëve ju duhet të kënaqni veten. Njerëzit kanë dëshirë të rrinë pranë jush se i bëni të ndihen mirë, por ata largohen kur ju shihni interesin tuaj.

Gaforre 6/21 – 7/22

Ju jeni shenja më dyshuese e zodiakut dhe kjo ju bën paksa të mërzitshëm. Dyshoni në veten tuaj, dyshoni tek të tjerët dhe kjo bën që të tjerët të lodhen nga ju e të largohen.