Si në filma/ Grabitën karburantin, arrestohen tre ish-të dënuarit

Është zbardhur ditën e sotme një vjedhje e ndodhur një vit më parë në një pikë karburanti në Kurbin nga tre ish-të dënuar.

Policia e Lezhës, teksa ka shfaqur filmimet e kamerave të sigurisë, të momentit të vjedhjes së karburantit, njofton se dy prej tyre u arrestuan në kuadrin e operacioni Skuraj dhe i treti është shpallur në kërkim.

Ngjarja ka ndodhur më datë 28.07.2017, rreth orës 3:00, në Skuraj të rrethit Kurbin.

Të armatosur dhe të maskuar, 3 persona kanë vjedhur pikën e një karburanti.

Ata kanë marrë 110.000 lekë të rinj. Por edhe më datë 28.02.2018, rreth orës 00:20, kanë tentuar të vjedhin po më armë pikën e një karburanti në aksin rrugor Milot – Thumanë.

Si autorë të dyshuar të këtyre rasteve, janë identifikuar shtetasit:

Flakon Tafa, 24 vjeç, banues në Kurbin, i dënuar më parë dhe Fatjon Tafa , 27 vjeç, banues në Kurbin, i dënuar më parë, të cilët janë arrestuar në flagrancë si dhe është shpallur në kërkim dhe punohet për kapjen e shtetasit F.K.30 vjeç, banues në Kurbin, i dënuar më parë. Për të tre shtetasit e lartpërmendur, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kurbin ka caktuar me vendimin datë 12.07.2018, masën e sigurisë ” Arrest me burg” për veprat penale ” Vjedhje me armë’ e kryer në bashkëpunim” parashikuar nga neni 140-25 të Kodit Penal.