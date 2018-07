Shqiptarë, mos u vini më emra të huaj fëmijëve

Shoqata Kulturore Atdhetare “Labëria”, e cila ka për Kryetar Nderi, Akademikun Rexhep Qosja, duke parë fenomenin e përhapjes së emrave të huaj te fëmijët e sotëm shqiptarë, ka organizuar një takim në Prishtinë me qytetarë kosovarë që kanë emra nga krahina e Labërisë.

Kreu i saj, Ago Nezha tha për DITA se po të heqësh një paralele në sfondin e emrave që kanë shqiptarët e Kosovës dhe shqiptarët e Shqipërisë, vëren ndryshime të pakrahasueshme. Gjendja civile me emrat e fëmijëve shqiptarë, është e mbushur me emra të huaj.

“Kur ndodhesh në një mjedis familjar apo shoqëror në Shqipëri dhe prezantohesh me emra fëmijësh, do dëgjosh emra italianë, gjermanë, anglezë, amerikanë, rrezik edhe afrikanë, por shumë pak, ose rrallë do dëgjosh emra ilirë. Shkretëtira shpirtërore, zbrazëtia, çrrënjosja e besimit, mendësitë racionaliste e natyraliste që janë përhapur në ditët tona, e bën shqiptarin e sotëm më të pasigurt, të çorientuar dhe psiqikisht të trishtuar. Po t’u referohemi kombeve të qytetëruara si Franca, Spanja, Gjermania, shohim se i ruajnë me fanatizëm emrat, gjuhën dhe zakonet e tyre. Franca ka shkuar edhe më tej, duke nxjerrë ligje që nuk lejojnë vendosjen e emrave të huaj në mjedise publike” – tha Nezha për DITA.

Pjesëmarrësit në këtë takim mbanin emra nga gjithë gjeografia e krahinës së Labërisë, duke filluar nga Labëri, Labe, Lab, Labeat-e, Laberion-a,Vlora,Vlona, Aulona,Vlonjat, Vlorian-e, Vloriat-e, Saranda, Delvina, Gjirokastra, Gjirokastrit-e, Gjinokastra, Argjira, Argjiro, Himara,Vjosa, Orik, Çamëria, Shqipe, Shqiponjë, Shqipdon, Shqiprim, etj.

Takimin e përshëndeti Akademiku Rexhep Qosja, i cili theksoi se: “emrat janë pasuri e madhe kombëtare. Emrat mbajnë vulën e traditës, zakoneve, kulturës, psikologjisë,botëkuptimit, historisë dhe filozofisë popullore”.