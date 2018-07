Shpërthen në lot gjyqtari Thanza: E mora përsipër vjedhjen në Itali, për të shpëtuar nipin

Gjyqtari i Gjykatës së Lartë, Admir Thanza, ka shpërthyer në lot para trupës gjykuese në seancën e vetingut, pas zbulimit se ai ishte dënuar me 40 ditë burg në Itali për vjedhje.

“Admir Thanza ka qenë i dënuar nga shkalla e parë në Itali në vitin 1999 me 40 ditë burg dhe 100 mijë euro gjobë, për vjedhje në bashkëpunim me persona të tjerë”, ishte konkluzioni i lexuar nga KPK-ja.

Por Thanza tha se është e vërtetë që ishte dënuar, por nuk kishte kryer asnjë grabitje.

Ai u shpreh se e mori përsipër vjedhjen për të shpëtuar nipin e tij 9-vjeçar që mos ta kthenin në Shqipëri, pasi sipas tij, vjedhjen e kishte kryer nëna e tij.

“Kunata ime e kreu vjedhjen. Nipi 9 vjeçar po kurohej në Itali prandaj pranova dënimin.Pranova dënimin pasi nëse nuk do e bëja, e ëma do kthehej në Shqipëri dhe jeta e nipit do rrezikohej.Nipi arriti të mbijetojë dhe sot shtë 28 vjeç dhe jeton jashtë Shqipërisë”, u shpreh Thanza.

Pavarësisht nëse historia është kështu apo jo, ajo që të bën përshtypje është fakti se ai ka arritur deri në Gjykatën e Lartë, dhe askush nuk e ka “parë” këtë “njollë” të tij.