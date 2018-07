Shkarkimet nga Vettingu, Berisha akuzë të rëndë Ramës: Gjueti shtrigash ndaj veriorëve

Ish keyeministri Sali Berisha akuzon kryeministrin Rama per gjueti shtrigash me gjyqtareet dhe prokuroret me origjine nga veriu.

Komenti i Berishes i referohet vendimeve te fundit te KPK per shkarkimin e disa prwj zyrtareve te drejtesise ne kuader te procesit e vettingut.

REAGIMI I BERISHËS

Rrofte reforma, poshte drejtesia!

Te dashur miq, dje, ne emer te vetingut, dy gjykates te Gjykates se Larte, Tom Ndreca dhe Admir Thanza u nxoren jashte sistemit te drejtesise.

Duke mbeshtetur ne çdo rast zbatimin e ligjit, natyrisht kurre me dy dhe tre standarte, ketu nuk do te merrem me analizen e procesit te vetingut, qe ka degraduar publikisht ne nje proces qe zhvillohet ne teresi me ndonje perjashtim rastesor, me liste dhe si hakmarrje primtive dhe gjueti shtrigash e ne shenjen e urrejtjes te Edvin Kristaq Urrejtjes ndaj origjines nga veriu apo asaj klasore te vetuarve.

Nuk do te ndalem ketu as dhe ne peshen qe rendojne mbi kete proces shumat marramendese te parave te krimit te Aldo Bareve mbi vetoret e Edvinit per vendimet e tyre, etj…

Por do te theksoj ketu se me vendimet e djeshme, krye krye kreu Edvin Kristaq Rama i dha goditjen e meshires dhe de faco asgjesoi apo paralizoi edhe Gjykaten e Larte te vendit, dhe se bashku me te asgjesoi edhe sistemin universal tre shkalle kushtetues te drejtesise ne Shqiperi dhe Kushtetuten e vendit e shendroi ne nje leter pa vlere.