Sherri me policët, kreu i PD në Gramsh, Elmas Haruni, sms Berishës: Po instalohet diktatura

Ish-kryeministri Sali Berisha ka reaguar në lidhje me ndalimin dhe shoqërimin në komisariat, pasi kundërshtoi punonjësit e policisë, të kryetarit të PD-së Elmas Haruni.

Berisha e cilëson aktin banditesk dhe publikon një video të momentit të shoqërimit dhe një mesazh, që sipas tij i është dërguar nga vetë Haruni.

STATUSI I BERISHES

Narkopolicia e Norieges ndalon pa asnje shkak Kryetarin e PD Gramsh dhe manipulon videon!

Duke denuar me ashpersine me te madhe aktin banditesk te narkobanditeve me uniforme te Edvinit, ju ftoj te lexoni mesazhin dhe shikoni videon e Elmas Harunit kryetarit te PD Gramsh! sb

“Përshëndetjet dok berisha.

Policia e Fatmir xhafës po instalon diktaturën në gjthë Shqipërinë .

Dje në policia me ka arrestuar në mes te qytetit pa asnjë shkak.

Po ju dërg një pjes te vidios.

Me respekt Elmas Haruni”