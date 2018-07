Zbardhet shkaku i sherrit me armë tek “Havana” në Dhërmi, filloi për një femër

Policia vazhdon hetimet ne lidhje me incidentin e ndodhur mbremjen e te shtunes në brendësi të diskos “Havana” në Dhërmi, ku një 23-vjeçar qëlloi 4 herë në ajër me pistoletë.

Policia e Shtetit, përmes një njoftimi për shtyp, bën me dije se Emiljano Nina, banues në Tiranë, kishte pasur konflikt të hershëm me një person që gjithashtu ndodhej në këtë disko dhe qëlloi në ajër me pistoletë.

Sipas policisë, nga të shtënat në ajër nuk ka të lënduar, ndërsa dëshmitarët u shprehën se ishin përfshirë nga paniku dhe kishin parë njerëz të gjakosur….

Sipas dëshmitarëve, sherri ka nisur pasi Nina kishte ngacmuar një femër më herët dhe mbrëmjen e së shtunës është përballur me të dashurin e saj.

Policia thotë se Nina u vu në pranga dhe do të akuzohet për mbajtje pa lejë të armëve të zjarrit dhe prishje të qetësisë publike.